Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Holzzaun in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen informierte ein Passant kurz nach 05 Uhr die Polizei über eine brennende Holzumzäunung in der Angelstraße. Die Flammen griffen auf einen Kühlschrank, eine Mülltonne sowie eine Wasser -und Stromleitung, die unmittelbar am Zaun platziert waren, über. Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der 0621 / 83397-0 entgegengenommen.

