POL-MA: Mannheim: 8.000 Euro Sachschaden nach Unfall - Unfallverursacher/in flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer / eine unbekannte Autofahrerin beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagnachmittag, 16 Uhr in der Erlenstraße einen am Straßenrand geparkten VW und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall wurde die linke Fahrzeugseite, der Radkasten, der linke Außenspiegel sowie das Fahrzeugheck beschädigt. Der Sachschaden an dem VW wird auf 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen machen können, sich unter der 0621 / 3301-0 zu melden.

