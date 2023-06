Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Sexuelle Belästigung in Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0 Uhr soll ein 41-jähriger Mann in der Straßenbahn 1 in Fahrtrichtung Sandhofen zwei bislang unbekannte Frauen angegangen haben. Dabei soll er eine der zwei Frauen unsittlich berührt und die andere ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem die Polizei durch einen Zeugen alarmiert und den Mann in der Straßenbahn feststellen konnte, konnten die zwei Frauen von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der 41-Jährige wirkte stark alkoholisiert und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim aufgenommen. Zeugen, vor allem die betroffenen Frauen, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell