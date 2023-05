Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm/Südkirchen - Überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Fahrmanöver führen zur Einleitung eines Strafverfahrens

Selm (ots)

Am vergangenen Samstag wurde ein PKW in Selm auf der Strecke zwischen Südkirchener Strasse und Ondruper Weg gesichtet, wie er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslosem Fahrverhalten unterwegs war. Der Fahrer des Fahrzeugs entschied sich dazu, jeweils an den Endpunkten der Strecke zu wenden und die gleiche Strecke erneut zu befahren, was zu gefährlichen Situationen führte. Zeugenberichten zufolge schnitt der PKW die Kurven, drehte die Gänge aus und erreichte dabei immer wieder überhöhte Geschwindigkeiten. In einem Wendemanöver geriet das Fahrzeug sogar ins Schleudern und driftete bedenklich. Es schien, als ob der Fahrer versuchte, die Strecke mit immer höherer Geschwindigkeit zu bewältigen, ohne Rücksicht auf die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Nur wenige Minuten später wurde das Fahrzeug von Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna angehalten und einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Der PKW war mit insgesamt vier Personen besetzt. Bei weiteren Ermittlungen konnte der Fahrer zweifelsfrei als ein 19-jähriger Mann aus Hamm identifiziert werden. Nach einer sorgfältigen Auswertung der Zeugenaussagen konnte der Tatvorwurf der überhöhten Geschwindigkeit und der gefährlichen Fahrmanöver bestätigt werden. Der Führerschein des jungen Fahrers sowie der PKW wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht zu diesem Sachverhalt weitere Zeugen. Angaben zum Sachverhalt können bei der Polizei Werne unter der Rufnummer 02389 - 921-3420 oder 02389 - 921-0 gemacht werden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Verkehrsregeln zu beachten und sich verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu verhalten. Rücksichtsloses Fahren kann schwerwiegende Konsequenzen haben und das Leben anderer gefährden.

