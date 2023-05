POL-UN: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Bönen (ots) - Am 26.05.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es in Bönen zu einem Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten. Nach Feststellungen an der Unfallörtlichkeit befuhr ein 24jähriger aus Erftstadt mit seinem Pkw die Ausfahrt der A2 in Richtung Oberhausen und beabsichtigte an der, für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage, auf die Pelkumer Straße in Richtung Bönen abzubiegen. Ein 18jähriger aus Senden befuhr mit ...

mehr