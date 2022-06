Polizei Dortmund

POL-DO: Erst Unfallflucht, dann Widerstand - Dortmunder zeigt zweimal an einem Tag wenig Einsicht

Dortmund (ots)

Auf der Aplerbecker Straße ist es am Mittwochmittag (8. Juni) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 38-jähriger Dortmunder wurde dabei leicht am Arm verletzt. Bei den Ermittlungen zu dem beteiligten Autofahrer kam es dann zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich gegen 12 Uhr. Der 38-Jährige hatte seinen ersten eigenen Angaben zufolge gerade sein Auto auf dem Gehweg der Aplerbecker Straße (etwa in Höhe der Hausnummer 411) abgestellt und war ausgestiegen. Er stand noch nah an seinem Auto, als er plötzlich vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos am Arm erfasst und leicht verletzt wurde. Das Auto blieb wenige Meter weiter stehen und der Dortmunder sprach den Fahrer an. Dieser drohte jedoch nur unwirsch, den 38-Jährigen anzuzeigen, weil er "ihm ins Auto gelaufen sei" und setzte dann seine Fahrt fort.

Nachdem der Dortmunder die Unfallflucht zur Anzeige gebracht hatte, führten Ermittlungen die Beamten am Abend zu einem 78-jährigen Dortmunder, den die Einsatzkräfte an seiner Wohnadresse antrafen und auf den die Beschreibung des Unfallfahrers zutraf. Der Dortmunder ließ die Beamten sodann auch in seine Wohnung. Hinter ihnen schloss er allerdings plötzlich die Tür ab. Der Aufforderung, diese doch bitte wieder aufzuschließen, kam der Mann nicht nach. Viel mehr schlug er noch eine Beamtin, die nun selbständig versuchte, die Tür wieder aufzuschließen. Auch in der weiteren Kommunikation zeigte sich der Mann aggressiv und unkooperativ. Er beruhigte sich erst, als die Beamten nach entsprechender Ankündigung ihre Bodycam anschalteten.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

