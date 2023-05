Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten

Bönen (ots)

Am 26.05.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es in Bönen zu einem Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten.

Nach Feststellungen an der Unfallörtlichkeit befuhr ein 24jähriger aus Erftstadt mit seinem Pkw die Ausfahrt der A2 in Richtung Oberhausen und beabsichtigte an der, für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage, auf die Pelkumer Straße in Richtung Bönen abzubiegen. Ein 18jähriger aus Senden befuhr mit seinem Pkw die Pelkumer Straße in Richtung Hamm. Der 18jährige fuhr trotz Rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage in den Einmündungsbereich und kollidierte dort mit dem Pkw des 24jährigen. Die Unfallbeteiligten und die drei Beifahrerinnen des 18jährigen, im Alter von 18 bis 22 Jahren, wurden leicht verletzt. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

