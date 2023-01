Coesfeld (ots) - Einbrecher schafften es nicht, in eine Grundschule an der Seminarstraße einzubrechen. Zwischen 17 Uhr am Montag (09.01.23) und 7 Uhr am Dienstag (10.01.23) waren sie nicht in der Lage, eine Türe aufzuhebeln. Anders verhält es sich mit einem Bürogebäude am Südring. Zwischen 17 Uhr am Dienstag (10.01.23) und 7.45 Uhr am Mittwoch (11.01.23) hebelten Einbrecher ein Fenster auf, entwendeten nach ...

