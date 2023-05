Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht -Polizei sucht Zeugen (24.05.2023)

Bösingen, Lkrs Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr auf der K 5522 zwischen Bösingen und Beffendorft ereignet hat. Ein 58-jähriger Fahrer eines Fords war in Richtung Beffendorf unterwegs, als ihm kurz vor Kasperleshof ein Traktor entgegenkam. In diesem Moment zog ein hinter dem Traktor fahrender Autofahrer auf seine Fahrspur, um die Landsmaschine zu überholen. Der 58-Jährige versucht durch Ausweichen nach rechts eine Kollision zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

