Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein und ohne Benzin auf der Autobahn liegen geblieben (25.05.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Strafverfahren hat die Polizei gegen einen Autofahrer eingeleitet, den sie am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn 81, Fahrtrichtung Stuttgart, kontrollierte. Den Beamten war am Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf dem Seitenstreifen der A 81, kurz vor dem Parkplatz "Räthisgraben", ein Seat Leon aufgefallen. Das Auto stand dort herrenlos, unbeleuchtet und nicht abgesichert, weshalb es die Polizisten auf den nahegelegenen Parkplatz abschleppen ließen. Gegen 2.30 Uhr meldete ein Autofahrer erneut ein unbeleuchtetes Auto auf dem Standstreifen, diesmal jedoch kurz nach dem Räthisgraben-Parkplatz. Dabei handelte es sich wieder um den Seat, aber jetzt trafen die Beamten auch den 40-jährigen Fahrer an. Er räumte ein, wegen Spritmangel liegen geblieben zu sein. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keinen Führerschein, so dass neben den Ordnungswidrigkeiten "Nichtabsichern einer Gefahrenstelle / Parken auf der Autobahn" auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird. Sein Auto holte erneut ein Abschleppdienst ab und brachte es von der A 81 herunter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell