Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall nach Vorfahrtsfehler (25.05.2023)

Zimmern ob Rottweil, Lkrs Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von über 7.000 Euro hat sich am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr im Kreuzungsbereich Römerallee / Herrenbühlstraße ereignet. Ein 54-jähriger Lkw- Fahrer missachtete an dieser Kreuzung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 34-jährigen Renault-Fahrerin, so dass die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Hierdurch entstand am Lkw einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro und am Renault einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell