Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mann bei Arbeitsunfall verletzt (24.05.2023)

Singen (ots)

Verletzt hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr ein 53-jähriger Mann bei der Erstellung einer Überdachung. Der Mann stand hierbei auf einem Wellplattendach, welches einkrachte und der 53-Jährige rund drei Meter in die Tiefe stürzte. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik.

