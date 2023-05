Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrzeugbrand (24.05.2023)

Zimmern ob Rottweil - A81, Lkrs. Rottweil (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Opel Corsa auf der Autobahn A 81, kurz vor der Anschlussstelle Rottweil in Brand geraten. Der 32-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum qualmen, weshalb er das Auto auf dem Standstreifen abstellte. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Trossingen löschte den brennenden Opel, der anschließend abgeschleppt werden musste. Während der Löscharbeiten und Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch entstand ein kilometerlanger Stau.

