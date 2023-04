Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Betrüger erbeuten 5000 Euro

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 29.04.2023 erhielt die Polizei Bad Dürkheim Kenntnis über einen Betrugsfall. Der 78-jährigen Bad Dürkheimer wurde am Dienstag, den 18.04.2023, gegen 12:00 Uhr, Opfer einer Betrugsmasche. Zwei Männer erschienen plötzlich bei ihm zuhause, in der Hauptstraße, in Leistadt und forderten angebliche Schulden in Höhe von 5000 Euro ein. Der demenzkranke 78-Jährige glaubte den Betrügern und händigte ihnen den geforderten Betrag aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

