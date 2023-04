POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Gestern, am 28.04.2023, gegen 14:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Winzinger Str./Richard-Wagner-Str. in 67433 Neustadt/Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leichtverletzt wurden. Ein 61-jähriger Neustadter befuhr mit seinem Kleinwagen die Winzinger Straße, als er an der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 25-jährigen Neustadter mit seinem Kleinwagen übersah. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher stieß im weiteren Verlauf noch mit einer Hauswand zusammen, wodurch es zu einem Gesamtschaden von ca. 2300 Euro kam. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten diese abgeschleppt werden. Zudem wurden beide Beteiligten leichtverletzt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie wegen eines Vorfahrtverstoßes verantworten. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für den Vorfahrtsverstoß ein Regelbußgeld in Höhe von 120 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister vor.

