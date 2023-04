Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Goldschmuck aus PKW entwendet

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 28.04.2023 auf Samstag, den 29.04.2023 war der PKW einer 28-jährigen Bad Dürkheimerin in der Weinstraße Nord, in Höhe der Hausnummer 16, in Bad Dürkheim geparkt. Unbekannten Tätern gelang es, die Fahrertür des verschlossenen Fahrzeugs zu öffnen und ein goldenes Armband mit Brillanten aus dem Inneren des Fahrzeugs zu entnehmen. Dieses hat einen Wert von ungefähr 900 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eröffnet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

