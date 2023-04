Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kurze Unachtsamkeit führt zu schwerem Verkehrsunfall

Deidesheim (ots)

Im morgendlichen Berufsverkehr am 28.04.2023 befuhr eine 31 Jahre alte Frau aus Wachenheim an der Weinstraße die Bundesstraße 271 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Deidesheim. Kurz nach der Abfahrt ,,Forst-Auf der Mirre" kam diese infolge Unachtsamkeit (kurzzeitiges Bedienen des Autoradios) von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer dortigen Schutzplanke. Weiter geriet diese auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum, bis diese letztendlich mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. Durch das Unfallgeschehen wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zudem befand sich im Unfallfahrzeug ein 1-jähriges Kind, dass glücklicherweise unverletzt blieb. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

