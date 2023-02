Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in leerstehendes Wohn- und Bürogebäude

Giesdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 08.02.2023 auf Donnerstag, den 09.02.2023 wurde in ein Wohn- und Bürogebäude auf dem Gelände des Sägewerks Giesdorf eingebrochen. Dieses steht aktuell leer, da es bei einem Brand Anfang Januar in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der oder die Täter drangen durch Aufbrechen einer Hauseingangstür in das Gebäude. Darin entwendeten sie einige Gemälde und Zinkbecher. Durch das Aufbrechen der Tür ist ein Sachschaden entstanden.

Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell