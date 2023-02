POL-PDWIL: Aufbrüche von Zigarettenautomaten entlang der Mittelmosel

Zell (ots) - Am Donnerstag, dem 09.02.2023, wurde im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 16.00 Uhr, im Mühlental in Zell, Stadtteil Merl in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Gebäude. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Im genannten Zeitraum fiel in der Ortslage Merl eine männliche Person auf, welche in einen Pkw mit ortsfremden Kennzeichen einstieg und in Richtung Grenderich wegfuhr. Ob ...

