Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Ortslage Landscheid-OT Niederkail

Wittlich (ots)

In der Zeit vom 08.02.2023, 16:00 Uhr bis zum 09.02.2023, 15:30 Uhr kam es in Landscheid, OT Niederkail, in der Kailbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Vermutlich ein LKW befährt die Kailbachstraße aus bislang unbekannter Richtung. Ebenfalls aus bislang unbekannter Ursache prallt er hierbei mit dem Heck des Fahrzeuges gegen die Grundstücksmauer eines Anwesen in der Kailbachstraße. Hierdurch wird der Eckpfeiler der Grundstücksmauer beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug wurde durch den Aufprall vermutlich die lichttechnische Einrichtung der Heckbeleuchtung beschädigt, entsprechende Glasbruchstücke konnten am Unfallort sichergestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallhergang oder einem möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, Tel: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell