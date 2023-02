POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Rülzheim (ots) - Unbekannte Täter demontierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 150 m Dachrinne an einer Gaststätte Am See in Rülzheim. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274-958/0 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

