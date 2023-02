Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Ottersheim /Germersheim (ots)

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW in der Ludwigstraße in Ottersheim wurde in der Zeit vom 02.02.2023-06.02.2023 vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW- Fahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am 08.02.2023 in der Sandstraße in Germersheim. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Porsche von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat! Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell