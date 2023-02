Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einladung zum Berufsinfoabend

Ein Dokument

Germersheim (ots)

Zu einem Berufsinfoabend lädt Euch die Polizei Germersheim am Donnerstag, 27.03.2023, um 18.00 Uhr ein. Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet? Ihr seid Euch nicht sicher, ob ihr für den Beruf geeignet seid? Oder ihr wollt näheres zum Auswahlverfahren oder die beruflichen Möglichkeiten wissen? Dann kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch. Bitte meldet Euch zu der Veranstaltung an unter der Email pigermersheim.einstellungen@polizei.rlp.de oder unter Tel.-Nr. 07274/958-0 an. Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell