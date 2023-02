POL-PDLD: Verlorenes Fahrzeugteil verursacht gleich drei Verkehrsunfälle

Landau (ots) - Am Dienstag, 7.2. zwischen 13:30h und 14:15h beschädigte eine noch unbekannte Person vermutlich beim Ein-/Aussteigen auf dem Gillet-Parkplatz in Landau einen schwarzen BMW. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

mehr