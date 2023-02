Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rülzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad am 08.02.2023, gegen 07.25 Uhr konnte der 19-jährige Motorradfahrer durch sein Fahrkönnen einen Sturz vermeiden. Der PKW kollidierte in der Germersheimer Straße mit dem Motorrad, wobei der Fahrer leichte Verletzungen am Bein erlitt.

