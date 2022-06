POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann in Nordenham durch Hundebiss leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 16. Juni 2022, 23:00 Uhr, bis Freitag, 17. Juni 2022, 13:45 Uhr verschafften sich erneut bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz in Elsfleth. Dieses Mal wurde eine unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die im ...

