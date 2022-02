Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Schule

Am Montag klauten Unbekannte Küchengeräte in Ulm.

Ulm (ots)

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brachen die Einbrecher eine Tür an dem Gebäude am Kornhausplatz auf. Zwischen 13 und 17.30 Uhr begingen sie die Tat. In der dortigen Kantine, die gerade renoviert wird, befanden sich wohl noch zwei Küchengeräte. Die nahmen die Einbrecher mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0242365

