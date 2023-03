Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Wahnwegen (ots)

Am Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt und geflüchtet. Im Zeitraum von Samstag, den 18.03.2023 - 14:00 Uhr und Montag, den 20.03.2023 - 08:00 Uhr wurde ein, am Fahrbahnrand in der Hauptstraße, geparkter PKW beschädigt. Vermutlich wurde der blaue Kleinwagen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug von ca. 2000EUR.

Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher oder Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 oder per E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

