POL-PDKL: Von Sattelzug in Leitplanke gedrückt...

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag missachtete der/die FahrerIn eines weißen Kleinwagens auf der BAB 6 die Vorfahrt einer 51-jährigen Fahrerin eines Sattelzuges. Diese musste mit ihrem 40-Tonner nach links ausweichen und drückte einen 37-jährigen Golf-Fahrer in die Mittelschutzplanke. Nachdem der Unfallverursacher seine Fahrt kurz verlangsamte, entfernte er sich anschließend unerlaubt in Richtung Saarbrücken von der Unfallstelle. Zum Glück wurde der Golf-Fahrer nicht verletzt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Angaben zu dem weißen Kleinwagen machen können! Da sich der Unfall in der derzeitigen Dauerbaustelle an der Anschlussstelle KL-Ost ereignete, kam es während der Unfallaufnahme bzw. Dauer der Aufräumarbeiten zeitweise zum Rückstau. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Kaiserslautern im Einsatz.

