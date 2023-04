Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Haßloch (ots)

Am 29.04.2023 gegen 00:40 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch in der Straße ,,Am Schäferwäldchen" in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei diesem fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Daher wurde mit diesem in hiesiger Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Nun muss sich der 29 Jahre alte Haßlocher in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Da dieser bereits zum zweiten Mal in gleicher Sache aufgefallen ist, erwartet diesen nun ein Bußgeld in Höhe von 1000,00EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

