Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Girls'Day 2023 bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.04.2023 fand für 8 Schülerinnen, der diesjährige Girls'Day in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim statt. Hierbei hatten die Mädchen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, die Gelegenheit, hautnah zu erleben, wie eine Dienststelle aussieht, wie es sich anfühlt in einer Zelle zu sein, wie es ist in einem Streifenwagen zu sitzen oder was sich alles am Einsatzgürtel befindet.

Die Schülerinnen die von unterschiedlichen Schulen aus dem Landkreis angereist kamen, hatten acht Stunden lang die Gelegenheit bei der Polizei in Bad Dürkheim hinter die Kulissen zu blicken.

Der Girls'Day ist ein einmal im Jahr stattfindender Aktionstag, der unter anderem dazu beitragen soll, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in sogenannten "Männerberufen" zu erhöhen. Um einen informativen und gleichzeitig erlebnisreichen Aktionstag zu gestalten, wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Dabei zeigten sich die Schülerinnen sehr wissbegierig und interessiert. Sie bekamen zudem die Gelegenheit, einzelne Einsatzmittel aus der Nähe zu betrachten und anzufassen. Die Schutzweste oder auch die Dienstmütze konnten anprobiert werden.

Höhepunkt war die Präsentation der Diensthundestaffel. Eine Diensthundeführerin präsentierte hier eindrucksvoll Gehorsam, Spürsinn und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihres vierbeinigen Streifenpartners. Zusätzlicher Höhepunkt beim Rundgang durch die Dienststelle war die Abnahme von Fingerabdrücken, sowie die Sicherung von Fingerspuren mittels Rußpulver.

Und wer weiß, vielleicht können wir irgendwann die eine oder andere Schülerin als Streifenpartnerin hier begrüßen. Habt ihr Lust euch zu bewerben? Weitere Informationen zum Polizeiberuf und Einstellungsvoraussetzungen unter:

www.polizei.rlp.de

oder

E-Mail an pibadduerkheim.einstellungen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell