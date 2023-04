Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - durch Trick von Unfallstelle geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.04.2023 gegen 16:45 Uhr wurde ein in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein Mercedes Benz beschädigt. Eine 67-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes vom Parkplatz eines Getränkemarktes kommend, die Bruchstraße in Fahrtrichtung Bäckerei Görtz. Aufgrund von hohen Verkehrsaufkommen und stockendem Verkehr musste sie verkehrsbedingt kurzzeitig stehen bleiben. Aufgrund unzureichendem Abstandes fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Transporters auf den Mercedes auf. Nachdem der Fahrer des VW ausgestiegen war und sich entschuldigt hatte, forderte er die 67-Jährige auf umzuparken, sodass der Verkehr wieder fließen könne. Dies nutzte der Fahrer dann schließlich aus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Die 69-Jährige informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des VW als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrer an der Halteranschrift im Bereich Worms wurden aufgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

