Ulm (ots) - Eine Gruppe von Jugendlichen sorgte am vergangenen Wochenende in Biberach für Angst und Schrecken. Sie griffen Passanten an, schlugen und traten auf diese ein und forderten Geld. Die Taten sorgten in der Bevölkerung für große Verunsicherung, da die Täter äußerst rücksichtslos vorgingen und auch ...

mehr