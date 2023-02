Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Einsatzfahrt Unfall verursacht

An einer Kreuzung kam es am Donnerstag in Heidenheim zu dem Unfall.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.30 Uhr befand sich das Polizeifahrzeug auf einer Einsatzfahrt in der Brenzstraße mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Als die 20-jährige Fahrerin des Mercedes Streifenwagens in die Kreuzung an der Ploucquetstraße einfuhr, schaltete die Ampel auf rot. Aus der Ploucquetstraße fuhr eine 27-Jährige bei grün mit ihrem Skoda in die Kreuzung ein. Wegen der baulichen Begebenheiten sah die Fahrerin des Polizeifahrzeuges den Skoda zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

