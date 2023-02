Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei teilen mit

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Am Donnerstag nahm die Polizei in Biberach mehrere Jugendliche fest.

Eine Gruppe von Jugendlichen sorgte am vergangenen Wochenende in Biberach für Angst und Schrecken. Sie griffen Passanten an, schlugen und traten auf diese ein und forderten Geld. Die Taten sorgten in der Bevölkerung für große Verunsicherung, da die Täter äußerst rücksichtslos vorgingen und auch drei Senioren überfielen. Intensive Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei führten nun zu Festnahmen. Als mutmaßliche Haupttäter kommen ein 13-Jähriger sowie ein 17-Jähriger in Betracht. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte einen Haftbefehl gegen den 17-jährigen Jugendlichen wegen Raubes. Er wurde am Donnerstag festgenommen und dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Biberach vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. Der Festgenommene befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Tätergruppe, bestehend aus mindestens acht Personen im Alter von 13 bis 17 Jahren, wählten ihre Opfer willkürlich aus während sie durch die Stadt zogen. Die Ermittlungen des Biberacher Kriminalkommissariats dauern an. Bislang werden der Gruppe zehn Straftaten zugerechnet. Es wird geprüft, ob noch weitere Straftaten von ihnen verübt worden sind.

