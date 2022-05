Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Lockern von Radmuttern an Pkw

Nunkirchen (ots)

In der Nacht von Montag, 30.05.2022, 20:00 Uhr, auf Dienstag, 31.05.2022, 06:00 Uhr wurden in der Kleinbahnstraße in Nunkirchen an einem Hyundai ix35 durch unbekannte Täter jeweils alle 5 Radmuttern der beiden Vorderräder gelockert. Der 61-jährige Fahrzeugführer nahm während der Fahrt zu einem Supermarkt laute Geräusche und starke Vibrationen am Lenkrad wahr, woraufhin er anhielt und die gelockerten Radmuttern wieder festzog. Bei der Polizei Nordsaarland wird derzeit wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise zur Tat bitte telefonisch an die v.g. Polizeidienststelle unter 06871/90010.

