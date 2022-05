Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Käsediebstahl aus LKW

Nohfelden A 62 (ots)

Am Sonntag, 29.5.22 in der Zeit 21.00 Uhr bis 03.00 Uhr wurde auf dem Rastplatz Sötern an der A 62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein parkenden LKW aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Großpackungen Käse in einer Gesamtmenge von ca. 230 kg. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-9001201

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell