Ulm (ots) - Gegen 14.40 Uhr kontrollierte die Polizei den VW eines 39-Jährigen in der Olgastraße. Der Pkw fuhr in Richtung Kolpingstraße und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten am Fahrzeug mehrere technische Veränderungen fest. So war eine unzulässige Reifengröße und ...

mehr