Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Trickdiebstahl von Sonnenbrillen endet im Gefängnis

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.04.2023 gegen 16:00 Uhr wurden aus einem Optikergeschäft in der Innenstadt von Bad Dürkheim fünf hochwertige Sonnenbrillen entwendet. Ein 26-Jährige verwickelte eine Verkäuferin in ein Beratungsgespräch und lies sich u.a. eine Sonnenbrille der Marke Prada zeigen. Als die Verkäuferin sich kurzzeitig einer anderen Kundin zuwendete, nutze dies der Täter geschickt aus, nahm steckte weitere vier hochpreisige Sonnenbrillen im Gesamtwert von 800 Euro ein und verließ das Geschäft. Die Verkäuferin konnte noch sehen, dass aus der Hosentasche des Diebes eine Sonnenbrille samt Preisschild herausschaute. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 26-Jährige in einem anderen Optikergeschäft angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten jedoch keine Sonnenbrillen mehr aufgefunden werden. Ob er diese an einen Mittäter übergeben oder an einer nicht bekannten Stelle deponiert hatte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei weiteren Hinweisen zum Täter oder zum Diebesgut bittet die Polizei Bad Dürkheim um Kontaktaufnahme unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Bei der Überprüfung der Personalien konnte schließlich noch festgestellt werden, dass gegen den 26-Jährigen ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Daher wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Auch an diesem Beispiel sieht man wieder: Unrecht Gut, tut selten gut.

