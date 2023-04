Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierte Fahrradfahrer...

Haßloch (ots)

...beschäftigten die Polizeiinspektion Haßloch am Freitagabend. Zunächst wurden zwei männliche Fahrradfahrer kurz nach 19:00 Uhr in der Forstgasse in 67454 Haßloch mit unsicherer Fahrweise gesichtet und im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund deutlichen Atemalkoholgeruchs bei den Fahrradfahrenden wurde mit diesen jeweils ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei dem 61-jährigen Haßlocher einen Wert von 3,08 Promille, sowie bei dem 54-jährigen Haßlocher einen Wert von 2,57 Promille. Daher wurde beiden Fahrradfahrern in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und diesen die Weiterfahrt untersagt. Beide Beteiligte müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Kurz nach Mitternacht wurde ein 47-jähriger Haßlocher in der Straße ,,Schießmauer" in 67454 Haßloch durch die eingesetzten Beamten dabei beobachtet, wie dieser auf sein Fahrrad steigen und losfahren wollte. Da dieser hierbei eine Flasche Bier in der Hand hielt, wurde dieser einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte bei diesem eine erhebliche Alkoholisierung (Wert: 2,64 Promille) festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Fahrradfahrer ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird in allen drei Fällen die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

