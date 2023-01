Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Versuchter Einbruch in der Straße "Neckartal"

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstag bis Freitag, 9.30 Uhr, versucht in ein Lagergebäude in der Straße "Neckartal" einzubrechen. Der Unbekannte gelangte über eine Außentreppe in das erste Obergeschoss und hebelte dort eine Außentür auf. In das Gebäudeinnere gelangte der Einbrecher jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

