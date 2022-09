POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, NLSTBV und Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl eines Pkw Am Mittwoch, dem 07.September 2022 gegen 02.35 Uhr kam es im Ulmenweg zum Diebstahl eines Pkw. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Audi Q7 und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

