Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Samstag, dem 03. September 2022 um 16.30 Uhr bis Dienstag, dem 06. September 2022 um 07.30 Uhr, den Lack eines Pkw, VW welcher in einer Hofeinfahrt an der Rottinghauser Straße parkte. Der Schaden beläuft sich auf 2.000,00 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-99936-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, dem 06. September 2022 um 14.45 Uhr befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden die Vördener Straße und beabsichtigte die Ampelkreuzung geradeaus in Richtung Damme zu überqueren. Dabei übersah sie das angezeigte Rotlicht, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw einer 45-Jährigen aus Damme kam. Diese fuhr aus Richtung Südring bei Grünlicht in die Kreuzung ein und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000,00 EUR.

Goldenstedt - Pkw mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschädigt

Am Dienstag, dem 06. September 2022 um 07.05 Uhr, musste ein 48-Jähriger aus Stuhr feststellen, dass sein schwarzer Pkw, BMW beschädigt wurde. Bislang unbekannte Täter zerkratzten das Fahrzeug und ritzten ein Hakenkreuz in den Lack. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einer Stellfläche in der Straße Krumbäken Kämpe. Es entstand Sachschaden von etwa 3000,00 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Goldenstedt unter der Telefonnummer 04444-96722-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit Flucht

Eine 52-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw die Peterstraße in Fahrtrichtung Raiffeisenplatz. Auf dem Parkplatz fuhr sie eine zu enge Kurve nach rechts und beschädigte dabei die fahrbahnbegrenzende Mauer. Daraufhin entfernte sich die Frau zunächst von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Während der Unfallaufnahme kam die Lohnerin zurück und gab ihre Beteiligung am Verkehrsunfall an. Es entstand Sachschaden von insgesamt 3000,00 Euro.

