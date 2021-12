Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit geklauten Fahrrad unterwegs

Weimar (ots)

Eine Frau informierte in der vergangenen Nacht die Polizei, da sie aus dem Bereich einer Tankstelle in der Erfurter Straße Geräusche wahrnahm, die ihr eigenartig erschienen. Im Zuge des Prüfens vor Ort trafen die Beamten auf einen ihnen nicht unbekannten Mann. Seine Vita kennend, überprüften sie auch sein Fahrrad, bei welchem er just zu dieser Stunde die Luft der Reifen überprüfen wollte. Es stellte sich heraus, dass genau dieses im Oktober dieses Jahres gestohlen wurde. Angaben hierzu konnte der 38-Jährige aber nicht machen. Wie er angab, habe er das Fahrrad gefunden. Es wurde sichergestellt.

