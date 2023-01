Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Wände der Therme und verunreinigen Außenbecken mit unbekannter Substanz - erheblicher Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise (19./20.01.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erheblichen Sachschaden auf dem Gelände der Bodensee Therme angerichtet. Zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr beschmierten die Täter den Eingangsbereich und die Gebäudefassade großflächig mit diversen Schriftzügen. Außerdem brachten sie eine bislang nicht näher verifizierbare Flüssigkeit in ein Außenschwimmbecken ein. Zumindest die Reinigung des Außenbeckens wird laut Betreibergesellschaft mehrere Tage beanspruchen. Der entstandene Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen am Donnerstag in den Abendstunden und in der Nacht auf Freitag Verdächtiges im Bereich der Therme aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell