Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrt missachtet - insgesamt über 9.000 Euro Blechschaden bei Unfall im Bereich Uferstraße und Salinenstraße (24.05.2023)

Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil (ots)

Über 9.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen, gegen 09.45 Uhr, im Bereich Uferstraße und Salinenstraße ereignet hat. Eine 29-jährige Jeep-Fahrerin war auf der Uferstraße in Richtung der Straße "Vorstadt" unterwegs und missachtete an der Salinenstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 80-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell