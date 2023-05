Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Alkoholisierter Autofahrer begeht Unfallflucht (25.05.2023)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr sind bei der Polizei zahlreiche Anrufe wegen der Fahrweise und eines Unfalls auf der B 14 eingegangen. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Stadionstraße unterwegs und wollte auf die B 27/B14 auffahren. Er bog nach links - entgegen der Fahrtrichtung- auf die Bundesstraße in Richtung Schramberg ab und kollidierte beim Abbiegevorgang ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrsschild. Im Anschluss prallte er gegen die Schutzplanke. Daraufhin wendete er verkehrswidrig auf der Einfädelungsspur der Kraftstraße, um der Bundesstraße in Richtung Spaichingen zu folgen. Da der linke Vorderreifen aufgrund des Unfalls geplatzt war, fuhr er mit einer Geschwindigkeit von circa 15 km/h und eingeschalteten Warnblinkanlage die Straße entlang. Schließlich blieb er am rechten Fahrbahnrand zwischen Bühlingen und Neufra stehen. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Anschließend musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell