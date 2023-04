Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Föhrste

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Föhrste (be) Vermutlich in der Nacht von Freitag, 28.04.2023 auf Samstag, 29.04.2023 kam es in Alfeld OT Föhrste im Bereich Unter der Bahn in Höhe der Bahnüberführung zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Unter der Bahn aus Richtung Föhrste kommend in Richtung Wispenstein, als er in einer Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der gegenüberliegenden Schutzplanke kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Schutzplanke erheblich verschoben und beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass am Pkw ebenso erhebliche Beschädigungen, vermutlich im Bereich der Fahrzeugfront, entstanden sind. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei der Spurensuche an der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, die auf den Fahrzeugtyp des verursachenden Pkw schließen lassen.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell