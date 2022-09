Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Bad Blankenburg / Kaulsdorf / Rottenbach (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stellten Beamte vom Inspektionsdienst Saalfeld drei Trunkenheitsfahrten im Ordnungswidrigkeitenbereich fest. Los ging es um 20.30 Uhr in Bad Blankenburg, als bei einem 35-jährigen Golffahrer der Atemalkoholtest vor Ort 0,75 Promille ergab. Kurz nach 21 Uhr war ein 37-jähriger mit seinem VW in Kaulsdorf mit 0,6 Promille unterwegs. Mit 0,88 Promille war gegen 23 Uhr ein 44-jähriger mit einem VW in Rottenbach unterwegs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell