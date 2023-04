Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Renitenter Ladendieb verletzt Mitarbeiterin eines Supermarktes und leistet anschließend Widerstand gegen die Polizei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jmp) Ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Harsum steht im Verdacht, am heutigen Freitagmorgen, 28.04.2023, gegen 07:40 Uhr, einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Phoenixstraße begangen zu haben. Dabei verletzte er eine Angestellte des Marktes. Der Mann konnte nach kurzer Flucht von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf der Wache in der Schützenwiese leistete er anschließend Widerstand gegen die Polizeikräfte.

Nach vorliegenden Erkenntnissen soll der 28-Jährige in dem Markt eine Getränkedose und mehrere Tabakwaren eingesteckt haben, mit denen er anschließend den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin von einer Angestellten des Marktes angesprochen worden sei, habe er diese gegen eine Wand geschubst, wodurch die Frau am Kopf verletzt und später von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde.

Der Beschuldigte floh fußläufig vom Tatort, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch kurze Zeit später im Nahbereich festgenommen werden. Dabei wurde das Diebesgut bei ihm gefunden und sichergestellt.

Für weitere Maßnahmen verbrachten die Einsatzkräfte den Mann zur Dienststelle. Hierbei zeigte sich dieser zunehmend aggressiv, beleidigte die Beamtinnen und Beamten fortlaufend und spuckte nach ihnen. Letztendlich versuchte er sich aus seiner Fesselung zu befreien und leistete Widerstand, als er daran gehindert wurde. Sowohl der Beschuldigte als auch ein Beamter wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei hat eine Einweisung des Mannes in ein Fachkrankenhaus veranlasst und mehrere Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell